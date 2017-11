Lando Norris reservecoureur bij McLaren voor 2018

Horner hoopt met Red Bull nog één keer te triomferen dit seizoen

5 november Red Bull hoopt op minstens nog één overwinning dit seizoen in de Formule 1. ,,De laatste vier races hadden wij de snelste auto en hebben we bewezen dat we Mercedes en Ferrari kunnen verslaan. Het zou mooi zijn als we minstens nog één keer triomferen dit seizoen'', meldt teambaas Christian Horner. De koningsklasse doet nog Brazilië en Abu Dhabi aan.