Kubica vertrekt bij Formule 1-team Williams

F1-panel ‘Die drive van Max, dat zie je in Nederland maar bij een paar sporters’

10:46 In aanloop naar elke Formule 1-race blikken we dit seizoen vooruit op het raceweekeinde met een fanatieke volger van Max Verstappen, afkomstig uit de sportwereld. Voorafgaand aan de GP van Singapore vandaag: oud-schaatsster Marije Joling, die in Assen opgroeide tussen de motoren op het asfalt van het TT-circuit.