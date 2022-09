Krijgt controversieel titelgevecht tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton na ‘onthulling’ Gazzetta nog giftig tintje?

Volgens de La Gazzetta dello Sport wil de FIA het onderzoek naar de door de teams eind maart ingediende financiële cijfers over het vorige wereldkampioenschap graag vertrouwelijk houden, maar de Cost Cap Administration zou haar bevindingen over de jaarrekeningen van de teams al hebben afgerond en direct betrokkenen op de hoogte hebben gesteld van eventuele geconstateerde overtredingen. Drie teams zouden daarbij het budgetplafond van 145 miljoen dollar hebben overtreden.

Dit dossier zou een dezer dagen aan het licht moeten komen volgens de krant die dit proces nu wellicht in een stroomversnelling brengt. Blijken de geruchten waar en kleurde Red Bull Racing eind vorig jaar inderdaad financieel buiten de lijntjes dan krijgt het toch al controversiële titelgevecht na de bizarre ontknoping in Abu Dhabi nog een extra giftig tintje.

Sanctie

De Italiaanse sportkrant heeft begrepen dat Red Bull zo’n vier à vijf miljoen te veel zou hebben uitgegeven aan de kampioensauto van vorig jaar. De vraag is dan wat daar voor eventuele sanctie tegenover moet staan. Het financiële reglement bepaalt dat de overtreding als ‘klein’ moet worden aangemerkt als het cijfer niet meer dan 5 procent van het budget bedraagt, en voorziet in economische of sportieve straffen voor de overtreders, variërend van boetes tot aftrek van punten. Een straf met terugwerkende kracht toepassen lijkt niet aannemelijk, aangezien de hele sport in diskrediet wordt gebracht als nu nog een titel over vorig seizoen wordt afgepakt.