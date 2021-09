‘Koning’ Max Verstappen en Nederlandse fans oogsten lof van buitenlandse media: ‘Één groot megafeest’

Max Verstappen en de tienduizenden oranjefans hebben veel indruk gemaakt op de rest van Europa. Buitenlandse media zijn lyrisch over de prestatie van de Nederlander én de ongekende sfeer bij de GP van Zandvoort. ,,Nu is hij de koning van Nederland. De Formule 1-race in Zandvoort was één groot megafeest!”

Het zijn de woorden die het Duitse BILD schrijft over het Nederlandse volksfeest dat het gehele weekend plaatsvond tussen de duinen van Zandvoort. ,,Het kleine Noordzeestadje werd overspoeld door een oranje golf", zo stelt de Duitse krant, dat bepaald niet het enige Europese medium is dat superlatieven tekort komt voor het raceweekend dat voor het eerst in 36 jaar tijd weer in Nederland plaatsvond.

Volledig scherm De cover van L'Équipe. © L'Équipe. Het Franse L’Equipe heeft zelfs de cover van vandaag gewijd aan de thuiszege van Verstappen: ‘Het huis van geluk’ kopt de Franse sportkrant. ,,We dachten dat we alles wel een keer gezien en meegemaakt hadden, maar we hadden nog helemaal niets gezien. Het respect van de Japanners voor de coureurs? Vergeten. De diepgewortelde passie van de Engelsen voor de autosport op Silverstone? De waanzinnige hartstocht van de Mexicanen voor feestvieren? Het kolkende vuur van Italiaanse tifosi voor Ferrari? Allemaal weggevaagd. En dat allemaal dankzij één man, de held van Nederland: Max Verstappen.”

De Franse sportkrant vervolgt: ,,Natuurlijk moet je geluk hebben dat jouw land een circuit op de kalender heeft staan, maar je moet daar ook nog maar even zien te winnen. Coureurs van het kaliber Sebastian Vettel en Fernando Alonso lukten het maar zelden. Max Verstappen was keizerlijk van begin tot eind en had er maar één poging voor nodig om direct te winnen in eigen land.”

‘Ook de Nederlandse fans krijgen van L’Équipe de complimenten: ,,Deze sfeer was lichtjaren verwijderd van wat de Nederlanders ons jaarlijks al bieden in Oostenrijk of Spa. Zandvoort werd al vanaf 's ochtends vroeg omgetoverd tot een gigantisch en hallucinant strandfeest dat Ibiza zou laten blozen van schaamte. Een enorme openluchtbar waar maar over één variant gesproken werd: de H-variant, vernoemd naar de grote sponsor van het evenement (Heineken, red.). Na anderhalf jaar van opsluiting was er weer het idee van een groot feest.”

Volledig scherm De oranje menigte op Zandvoort. © Pro Shots / Kay int Veen

,,Mad Max laat de tribunes opstijgen met een meedogenloze triomf. Oranje troepen met bijpassende fakkels rukten als een oranje rivier op naar het circuit. Allemaal dankzij een genie", aldus het Spaanse Marca. ,,Max Verstappen rechtvaardigt het bestaan van de Nederlandse GP. Hij doet niet mee aan de show, hij ís de show. Onderbroken door wat races, optredens, bier en hotdogs. Verstappen heeft dit weekend een nieuwe steen op de muur gelegd die hij aan het bouwen is om Lewis Hamilton en Mercedes te isoleren.”

Beluister hieronder een nieuwe aflevering van onze Formule 1-podcast Pitstop.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Maar ook vanuit het Groot-Brittannië van Hamilton klinkt er niets minder dan lof voor het Nederlandse racefestijn: ,,Met Max Verstappen als grote ster maakte het oranjeleger het de Britse supporters heel moeilijk wat betreft de strijd om het fanatiekste publiek. De Nederlandse GP was in feite een vierdaags strandfeest met Verstappen als stralend middelpunt. Terwijl zijn aanbiddende fans dansten, scandeerden en juichten was de Red Bull-coureur de rust in het oog van een oranje storm. Een hele natie wilde de overwinning van maar één man. Zelfs de koning kwam kijken, maar van druk was niets te zien bij Verstappen", zo schrijft de BBC.

Vanuit België klinkt er een klein puntje van kritiek: ,,We mogen het niet te luid zeggen, want de oranje getooide fans in Zandvoort hebben de middag van hun leven beleefd, maar eigenlijk bood deze GP van Nederland amper spektakel. We hebben dit seizoen al veel betere races gezien. Dat is ook geen verrassing, want op voorhand werd al gevreesd dat inhalen op het circuit lastig zou zijn met de moderne wagens", schrijft Het Nieuwsblad, dat spreekt van een tweede thuiszege op rij voor Verstappen: ,,Verstappen heeft ook de Belgische nationaliteit en heeft al vaker gezegd dat hij ook Spa-Francorchamps, waar hij vorige week de non-race won, als een thuisrace ziet.”

Bekijk hieronder onze video's over Formule 1.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.