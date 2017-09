Keiharde crash Grosjean door opstaande putdeksel

Romain Grosjean vloog er vanochtend in de tweede vrije training keihard af, nadat de Fransman over een opstaande putdeksel reed. Het stuk metaal was omhoog gekomen, nadat andere coureurs eroverheen reden en sneed de band van Grosjean volledig aan gort. De Haas-coureur werd op topsnelheid een passagier van zijn auto en vloog de bandenstapel in.