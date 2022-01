Kampioen Nyck de Vries start Formule E-seizoen met zege in Saoedi-Arabië

VideoRegerend wereldkampioen Nyck de Vries is zijn derde seizoen in de Formule E uitstekend begonnen. De coureur uit Sneek bleef bij de eerste race in Saoedi-Arabië zijn Belgische Mercedes-teamgenoot Stoffel Vandoorne voor en leidt meteen opnieuw het kampioenschap.

Door Arjan Schouten

,,Die wereldtitel, dat is geschiedenis. Nu telt alleen weer wat er vanaf nu komt”, meldde Nyck de Vries voorafgaand aan de eerste race van 2022. ,,Mijn aandacht is al weer volledig gericht op wat komen gaat”, beloofde hij. En dat dit geen loze belofte was, liet hij op het circuit van Diriyah meteen wel zien. Teamgenoot Stoffel Vandoorne mocht dan beginnen van pole, De Vries - gewoon met racenummer 17, niet met 1 - eiste de hoofdrol op in het hoofdnummer. Gestart als derde na de vernieuwde kwalificatieopzet, schoof hij bij de start meteen al op naar P2, achter zijn Belgische teammaat. En in de race verschalkte hij ook de Vlaming voor P1, een positie waar hij geen afstand meer van deed. Vandoorne maakte een foutje in ‘attack mode’ en eindigde als tweede, voor Jake Dennis.

Vijf maanden terug stond De Vries (26) met de trofee van wereldkampioen in Berlijn in zijn handen. Voorafgaand aan het achtste seizoen van de elektrische raceklasse testte De Vries een Indy-bolide in Amerika en zijn naam werd meermaals genoemd in de F1-tombola toen de laatste stoeltjes opgevuld moesten worden. De voormalig Formule 2-kampioen kreeg geen voet tussen de deur in de koningsklasse, bleef Formule E trouw, maar vertelde eind vorig jaar nog aan deze krant dat hij wel alle opties open moet houdden, wat betreft de toekomst.

Mercedes, ongenaakbaar in Saoedi-Arabië, zwaait na dit seizoen immers af in de elektrische klasse. ,,Natuurlijk gaan we er vol voor om deze reis samen af te sluiten met een hoogtepunt, om onze wereldtitel te verdedigen”, aldus De Vries, die alvast uitstekend is begonnen. Morgen wacht nog een tweede race in Diriyah. Volgende maand wacht in Mexico de derde kampioenschapsronde.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.