Jos Verstappen: Seizoen geslaagd als Max in top 3 eindigt

Een echte doelstelling houdt Jos Verstapen voor zich. ,,Dat is lastig te zeggen. Het doel is natuurlijk om wereldkampioen te worden, maar je moet wel realistisch zijn. Het is ook het eerste jaar met Honda. Laten we zeggen, als hij in de top 3 van het WK eindigt en dat hij een paar wedstrijden wint.”

Max Verstappen erkent dat het afwachten is hoe de Honda het doet bij Red Bull Racing. ,,Je moet op het juiste moment in de juiste auto zitten. We zitten goed en als je ziet hoe Honda begonnen is aan het hele verhaal met Red Bull, is dat super positief. We hebben er zin in en ik denk dat als we een overwinning met Honda boeken, Japan weer helemaal opleeft. Ze hebben een hele moeilijke tijd gehad en ik hoop dat het nu alleen maar positiever wordt en ze terugkrijgen wat ze zo graag willen hebben.”