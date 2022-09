Japanner Yuki Tsunoda blijft bij Formule 1-team Alpha Tauri: ‘We geven hem graag die kans’

Tsunoda veroverde tot nu toe 43 WK-punten met als beste resultaat de vierde plek in de GP van Abu Dhabi in 2021. ,,Ik ben blij met de kans die ik krijg om in de Formule 1 te blijven uitkomen. Nu ik verhuisd ben naar Italië voel ik me nog meer een deel van het team”, aldus de 22-jarige Japanner.