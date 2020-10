Invaller Hülkenberg rijdt zich foutloos de punten in: ‘Gaspedaal intrappen en gaan’

,,Het was wel lachen vandaag", begon een vrolijke Hülkenberg voor de camera van Ziggo Sport. ,,Ik heb gewoon gedaan wat ik kon, dus daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee. Dit had ik niet kunnen verwachten. Ik heb ook nog nooit een race gehad waarin ik zo weinig gepraat heb over de radio. Ik had niks meer over om te praten want ik was zo druk en bezig met op de limiet rijden. Dus het was gewoon gaspedaal intrappen en gaan.”



,,En dat het dan zo lukt vanaf de laatste plaats is prachtig. Een paar rijders die uitvielen, waarom weet ik niet maar dat maakt me ook niet uit, hebben daar uiteraard bij geholpen. Ik heb vier punten en ben heel blij, dat nemen we mee vandaag.”



Op de vraag of dit zijn laatste Formule 1-race is geweest, kreeg de interviewer geen duidelijk antwoord van Hülkenberg. ,,Dat weet ik niet, maar als het zo is dan was het wel een leuke. Ook in de uitloopronde heb ik heel veel support van de Duitse fans gezien, die juichten. Morgen ga ik gewoon weer naar huis op Mallorca. Lekker een beetje chillen en dan zullen we zien wat er gebeurt.