Internationale media zien Max Verstappen historie schrijven: ‘Als ook deze chaos hem niet stopt, wat dan wel?’

Daniel Ricciardo wilde Nyck de Vries pas na zomer vervangen: ‘Achteraf heel blij met ongebruike­lij­ke beslissing’

Voor de Australiër Daniel Ricciardo kwam zijn terugkeer in de Formule 1 als vervanger van Nyck de Vries sneller dan hij had verwacht en aanvankelijk ook had gehoopt. De voormalige coureur van onder meer Red Bull wilde eigenlijk pas na de zomerstop, die nu net is afgelopen, zijn rentree maken. In plaats daarvan stelde AlphaTauri hem twee races daarvoor al aan als de vervanger van de puntloze Nederlander.