Internationale media loven ‘monsterlijke’ Max Verstappen: ‘Misschien kan Brad Pitt er wel iets mee’

Met zijn 13de overwinning van het seizoen kreeg Max Verstappen in Austin de handen weer op elkaar. De internationale media zijn vol lof voor de wereldkampioen, die dit jaar nog drie kansen krijgt om de Duitsers Michael Schumacher en Sebastian Vettel uit de boeken te racen. ,,Brad Pitt was in Austin nog op zoek naar een idee voor een nieuwe film. Misschien is iets met Max Verstappen wel een aardig idee.’’

Uiteraard schreven de internationale media ook over het overlijden van Dietrich Mateschitz, de 78-jarige oprichter en mede-eigenaar van Red Bull, maar ze zoomden toch ook vooral in op het (naderende) record van Max Verstappen.



De wereldkampioen boekte gisteren op magistrale wijze zijn dertiende zege van 2022 en evenaarde het Formule 1-record van meeste zeges in één seizoen. Verstappen kwam naast Schumacher en Vettel, die er ook in slaagden dertien keer een grand prix te winnen in één seizoen.

Het wordt een beetje gewoon, maar in de Spaanse sportkrant Marca kreeg Max Verstappen maar weer eens een 10. ,,Ondanks een enorme blunder van zijn team bij een pitstop van elf seconden deed Max Verstappen het gewoon weer. Hij passeerde Charlec Leclerc en Lewis Hamilton alsof ze er niet waren en won. Nummer 13 van het jaar, recordhouder. Magistraal.’’

Bekijk hier de samenvatting van de Grote Prijs van de Verenigde Staten

Voor de Franse sportkrant L’Équipe kwam veel samen in Texas. ,,Deze race was gemaakt voor (oud-)F1-kampioenen. Want tel maar na: er was de crash van Fernando Alonso, die even onverwoestbaar blijkt als zijn Alpine. We hadden het epische én ongelooflijke gevecht van Vettel, verkozen tot coureur van de dag voor zijn geweldige rijgedrag. Er was de heroïsche ‘verdediging’ van Hamilton, die in Austin net niet de eerste coureur ooit werd die in zestien opeenvolgende F1-seizoenen een GP wint. En we hebben de baas van nu, Max Verstappen. De wereldkampioen die in Austin wéér op ongekende wijze zijn stempel drukte. Die nog drie races heeft om geschiedenis te schrijven en de reeks van Vettel uit 2013 en die van Schumacher uit 2004 definitief uit de boeken te rijden.’’

De zege van Max Verstappen was ook een ode aan Red Bull en de overleden Mateschitz, schreef L’Équipe. ,,De constructeurstitel is de kers op de taart, na acht jaar Mercedes-hegemonie. Niet slecht voor een team dat pas in 2005 werd opgericht door een obscure blikjesmaker, die aanvankelijk in de paddock vooral als clown werd gezien door Jaguar te kopen en het toe te vertrouwen aan een jonge baas van een F3000-team, Christian Horner. Maar Mateschitz bleek een visionair.’’

Vijftien zeges voor Red Bull in negentien grands prix, dertien voor Verstappen, twee voor Sergio Pérez: The Guardian kwam superlatieven tekort voor Red Bull. ,,Al die cijfers weerspiegelen de complete dominantie. Verstappen deelt nu een opmerkelijk F1-record, en het moet de komende weken wel heel gek lopen als hij dat record straks niet alleen in handen heeft. Verstappen heeft de Formule 1 in een ijzeren greep.’’

Quote Hoe Verstappen zich vervolgens revancheer­de, was monster­lijk La Gazzetta dello Sport

Het Duitse Bild zag, net als Marca, ‘één minpuntje’ op een Amerikaanse middag in Texas. ,,Die pitstop duurde natuurlijk veel te lang door een verkeerde slagmoersleutel... 11,1 seconden! Dat was Red Bull-onwaardig.’’ Dat vond de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport eveneens. ,,Hoe Verstappen zich vervolgens revancheerde, was monsterlijk.’’



L’Équipe: ,,Niets kan Max Verstappen stoppen. Zelfs als Red Bull de pitstop verprutst en Verstappen door een onverwachte inhaalrace dwingt, hapte hij Leclerc en Hamilton naar binnen. Brad Pitt was in Austin nog op zoek naar een idee voor een nieuwe film. Misschien is iets met Max Verstappen wel een aardig idee...’’

