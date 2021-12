Internationale media komen superlatieven tekort: ‘Filmmakers in Hollywood smullen hiervan’

VIDEO Mi­cro-cheating gaat verder dan onschuldig flirten: ‘een beetje’ vreemdgaan ondermijnt je relatie ook

Vreemdgaan is niet altijd seksueel van aard. Als jij veel aandacht hebt voor anderen, kan dat ‘micro-cheating’ zijn. Is dat onschuldig? ,,Het was afleiding om mezelf niet helemaal te hoeven geven in mijn relatie’’, zegt Martina (35).

13 december