IndyCar-talent Van Kalmthout presenteert woensdag ‘doorbraakcontract’ voor 2020

Volgende week geeft de 19-jarige Rinus van Kalmthout, die al weken wordt gelinkt aan een stoeltje in de IndyCar-series, uitsluitsel over zijn toekomst. Een contract in Amerika voor 2020 is getekend, alleen de details blijven nog even geheim.

Door Arjan Schouten



Op het hoofdkantoor van sponsor Jumbo in Veghel vertelt Rinus van Kalmthout volgende woensdag hoe zijn ‘definitieve doorbraak in Amerika’ precies vorm gaat krijgen. In een persuitnodiging wordt gerept over een ‘mijlpaal in de Nederlandse autosporthistorie’. De 19-jarige coureur uit Hoofddorp was de laatste drie jaar al actief in Amerika in een zogenaamd Road to Indy-programma. Het laatste jaar werd hij vice-kampioen in de ‘Indy Lights’, de opstapklasse waarin talenten knokken voor promotie naar de grote IndyCar-series. Het lijkt er nu sterk op dat die promotie er ook daadwerkelijk komt voor Van Kalmthout, die in Veghel een contract voor 2020 gaat presenteren.

De coureur, die vanmiddag niet bereikbaar was voor commentaar, reed zich dit jaar namens Juncos Racing prominent in de kijker bij de grote teams. Al twee keer testte hij voor Ed Carpenter Racing, toevallig het team waar Spencer Pigot vandaag bekendmaakte na vier actieve seizoenen niet meer terug te keren als coureur. Naast Van Kalmthout werd ook Formule 1-coureur Nico Hülkenberg de laatste dagen in de Amerikaanse media meermaals gelinkt aan het team.

In niemand minder dan Arie Luyendijk heeft Van Kalmthout de laatste jaren de best mogelijke mentor gehad in Amerika. Luyendijk won zelf twee keer de belangrijkste Indy-race de Indy 500, reed drie volledige seizoenen mee in de IndyCar en is nog altijd een man die deuren opent in de Amerikaanse racewereld.