In Spielberg gaat het vooral over voetbal

Door Rik Spekenbrink

Even leek het erop dat ze in Oostenrijk doen alsof het WK voetbal niet bestaat. Tijdens een rondje door de binnenstad van Graz gisteravond zag ik nergens de tv aan staan, zelfs niet in de kroegen. Zelf keek ik in mijn hotelkamer een paar uur eerder wel naar de uitschakeling van Duitsland. De Oostenrijkse publieke omroep beschouwde die sportieve aardschok in alle kalmte na. Geen leedvermaak, gewoon sober. Anders dan op de radio begreep ik later, waar de commentatoren hun blijdschap moeilijk konden verbergen.

In de paddock en het perscentrum gaat het vandaag vaker over voetbal dan over Formule 1. Er wordt nog niet geracet natuurlijk, dus er is alle tijd voor plaagstootjes en uitgebreide analyses over het WK. In de lift, bij de lunch, bij de rookpaal. Soms gaat het er stevig aan toe in de perszaal voor 95 procent gevuld met mannen. De Duitsers lijken een snipperdag te hebben opgenomen, die zijn in geen velden of bewegen te bekennen. Op ééntje na. ,,We waren toch ook gewoon slecht”, zegt hij. De Oostenrijkers blijken het stiekem supertoll te vinden dat hun arrogante buren al in de groepsfase zijn gesneuveld. Net als bijna alle andere nationaliteiten hier in Spielberg.

België

Collega Joost van de Belgische krant Het Laatste Nieuws maakt zich ondertussen serieuze zorgen over de Rode Duivels. ,,Er is altijd wat met ze. Of ze missen hun vrouw, of ze maken ruzie en nu zijn ze ineens aan het rekenen geslagen.” Misschien kan België straks beter verliezen van Engeland, is het idee, om in de kwartfinale een gunstigere tegenstander te treffen. Dat er nog een achtste finale tussen zit, lijken ze te vergeten. ,,Het hele team gaat nu op zijn kop. Ik ben bang dat dit misgaat”, zegt Joost.