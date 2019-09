In Singapore verzet niemand z’n klokje

blogOnze verslaggevers Arjan Schouten volgen het Formule 1-circuit op de voet. In blogs melden ze wat hen verbaast in de wereld van pk’s en glitter en glamour.

Door Arjan Schouten

Fijn, zo’n grand prix aan de andere kant van de wereld, gepropt tussen drie Europese races in de overvolle maand september. Lekker weer, lekker eten, allemaal top. Alleen dat tijdsverschil (6 uur later dan in Europa) werkt niet zo mee. Dus om niet helemaal zo gaar als een garnaal volgende week in het Russische Sotsji te belanden voor de tweede back-to-back op rij, doet zo’n beetje het hele Formule 1-circus hier gewoon elk jaar alsof ze gek zijn.

Massaal blijven alle coureurs, monteurs, medewerkers en journalisten de Europese tijd aanhouden. En dat betekent dus héél laat (lees: vroeg) naar bed en laat (lees: héél laat) er weer uit. Niet voor vier uur ’s nachts je mandje in. En er niet uit voor een uur of twaalf á één in de middag. Deels ingegeven natuurlijk door het afwijkende tijdschema op de baan. Singapore is nu eenmaal een nachtrace (lees: avondrace). Maar net zo goed om het jetlagspook op afstand te houden.

Volledig scherm Max Verstappen wordt de pit in geholpen. © AP

Het levert wonderlijke taferelen op. Coureurs die midden in de nacht nog ergens een verplicht sponsorbezoekje afwerken, zoals Lando Norris gisteren. Monteurs die rond twee á drie uur ’s middags pas de paddock betreden en dan bloedserieus ‘good morning, did you sleep well’ naar elkaar roepen. En journalisten die heel de dag naar het buffet rennen omdat ze niet meer weten wanneer ze nou moeten ontbijten, brunchen, lunchen of dineren?

Uw verslaggever had gisteren een voetbalwedstrijdje met twintig andere journalisten, zoals we ook in Canada, Duitsland en Italië deden. Daar begonnen de wedstrijden steeds om acht uur ’s avonds. Nu was de aftrap om één uur ’s nachts, in een zweterige voetbalkooi drie kilometer van het circuit. Aansluitend dineerden we rond de klok van drieën met rijst, groenten en varkensvlees bij een 24-uurs eettentje op straat in het altijd bruisende Bugis.

Quote Echt belangrijk is dat de gordijnen van je hotelkamer goed sluiten en al het daglicht uit je kamer houden.

Er zijn Formule 1-fotografen die daar al jaren komen eten, maar het restaurantje nog nooit met daglicht gezien hebben. Singapore, het is een bijzonder oord. Met genoeg geld is alles er te koop. Niets is er te gek. Maar voor de coureurs en alle andere mensen die werkzaam zijn in de Formule 1 is in feite maar één ding écht belangrijk. Dat de gordijnen van je hotelkamer goed sluiten en al het daglicht uit je kamer houden. Al vertelde McLaren-teambaas Zak Brown dat hij het hier aan deze kant van de wereld veel te druk heeft om in het Europese schema te blijven hangen. ,,Mijn wekker gaat gewoon om acht uur, hoor. In tegenstelling tot heel veel anderen in ons team. Het zijn lange dagen, ik ben dan ook behoorlijk moe’’, zo gaf hij toe.

,,Maar dat biedt voor Zak ook weer voordelen’’, zo nam Red Bull-collega Christian Horner de Amerikaan meteen in de zeik. ,,Kan hij mooi twee keer per dag ontbijten.’’

Volledig scherm Zak Brown in Singapore. © BSR Agency