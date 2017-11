'In Brazilië zien ze Max als een racende god’

Door Arjan Schouten



Hoe werkt dat als de wereldtitel al binnen is? Gaat Lewis Hamilton het nu rustiger aan doen op Interlagos? Huub Stapel ,,Ik ken ‘m niet, maar geloof daar maar niet in. Hamilton wil gewoon winnen. En dat moet ook zo zijn voor publiek. Het kan niet dat je na de geslaagde première zegt: zo, het is wel geslaagd, we laten het er nu een beetje bij hangen. Het team zal ook eisen dat er vol geracet wordt, daar zijn ze nu al weer bezig met de ontwikkelingen richting volgend seizoen.''



Tom Coronel: ,,Racen is een levensbehoefte voor Hamilton. Een uitlaatklep. Die gaat er gewoon weer vol voor. Rustig aan? Nooit niet. Hij hoeft nu ook niet te denken bij het induiken van de eerste bocht: ik ga hier voor de puntjes. Kan nu meer risico dan ooit nemen. Hij is in Mexico bovendien kampioen geworden met een negende plaats, dat was niet heel sjiek. Dus wil hij ook wel laten zien waarom hij kampioen is. En het zijn de laatste races die mensen zich een winter lang herinneren.‘’