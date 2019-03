‘In Bahrein krijgen we een beter beeld van de verhoudingen’

Door Arjan Schouten



Tussen de palmbomen in de paddock in Bahrein haalde Max Verstappen vanmiddag weinig herinneringen op aan eerdere races in het mini-koninkrijk. Zo succesvol was hij er nog niet. Vier keer geracet, pas één keer gefinisht. Daar moet zondag verandering in komen, na zijn kickstart in Australië, met de derde plaats. Red Bull Racing zoekt er bevestiging van de goede vorm die getoond werd bij de eerste afspraak in Melbourne, op nu weer een compleet ander circuit. Een waar wel ingehaald kan worden, een echte racebaan.



,,De tweede sector is wel mooi. Die chicane, die hairpin, laat inremmen. Er zitten hier wel wat leuke stukken in, waar je kan inhalen”, zo weet Verstappen, die een leukere race verwacht dan in Melbourne. Al is het alleen maar omdat hij met de Honda-motor nu zelf over meer topsnelheid beschikt. ,,Hoe meer topsnelheid je hebt, hoe makkelijker je kan aansluiten, hoe makkelijker een inhaalactie is. Vorig jaar probeerde ik nog wel eens van heel ver in te remmen omdat je anders geen kans hebt. Dan kan het ook wel eens misgaan. Nu heb ik normaal gezien meer mogelijkheden”, zo weet Verstappen, die op Sakhir Circuit weer iets wijzer hoopt te worden over de verhoudingen tussen de top-3. ,,Ik denk dat Mercedes een beetje verrast was over het eigen tempo in Australië. Ferrari ook, maar dan onplezierig verrast. En wij zaten er een beetje tussenin.”



Al zegt dat niet alles, weet Verstappen, die het stratencircuit in Melbourne een ‘beetje rare baan’ noemt. ,,Hier in Bahrein en China ga je een beter beeld van de verhoudingen krijgen. Of we er dan weer bij zitten? Ik weet het echt nog niet, we gaan het zien. We weten dat het nóg beter moet, willen we écht een stap maken. Daar werken we aan. De eerste race in Australië was een goede start, een plezierige start ook. Maar het kan altijd beter.”