Iedereen verwelkt naast Max Verstappen

Door Arjan Schouten



Arme Alexander Albon. Zijn Formule 1-cv is nog zo kort als een konijnenstaartje en nu al stapt hij in naast Max Verstappen bij Red Bull Racing. Natuurlijk is hij daar na twaalf raceweekenden op het hoogste niveau nog niet optimaal op voorbereid. Maar Pierre Gasly bleek zelfs na een heel jaar warmlopen bij Toro Rosso niet opgewassen tegen de flitsende Nederlander. ,,En zo werken ze daar. Lever je niet, dan is de volgende aan de beurt’’, legde oud-Red Bull-coureur Daniel Ricciardo nog eens fijntjes uit in Spa, waar morgen de dertiende race van 2019 wacht.



Een grand prix met Ricciardo in een Renault, vrijwillig vertrokken na tweeënhalf jaar naast Verstappen. Gasly terug bij Toro Rosso, al verlept na een half jaar met Verstappen. Daniil Kvyat ook in een Toro Rosso, in 2016 vervangen voor Verstappen. En Carlos Sainz jr. in een McLaren, nog altijd wat jaloers op Verstappen na hun gezamenlijke debuutjaar.