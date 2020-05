Iedere F1-coureur droomt van heldenrol bij Ferrari: ‘Ik ga het daar wél maken’

Podcast | 'Sainz wordt echt geen waterdra­ger bij Ferrari’

17:08 Sebastian Vettel weg bij Ferrari, Carlos Sainz naar Ferrari en Daniel Ricciardo naar McLaren. De tombola voor het nieuwe Formule 1-jaar 2021 is al begonnen. Max Verstappen heeft in alle rust kunnen toekijken. In deze nieuwe editie van Pitstop bespreken Etienne Verhoeff en Arjan Schouten de transfers en de gevolgen.