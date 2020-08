Hülkenberg: Wordt nog lastig zat om Max achter me te houden

Lang was hij een talent van wie veel verwacht werd, maar nooit kwam het er behalve die ene pole in Brazilië tien jaar geleden helemaal uit. Zo is er die bijzondere statistiek achter zijn naam. De Duitser is de coureur met de meeste races in F1 (177) zonder dat hij ook maar één keer naar het podium mocht. Dus was de vraag logisch of daar morgen een einde aan komt. ,,Ik wist dat dit ter sprake zou komen”, grinnikte Hülkenberg, die niet zo goed weet waar hij op moet hopen. ,,Ik loop fysiek natuurlijk een beetje achter vergeleken met de andere coureurs in het veld. De auto’s zijn zo bruut snel nu, daar kan geen gym in de wereld je op voorbereiden. En ik ben maar een tijdelijke gast hier, natuurlijk. Dan heb je minder hoge verwachtingen, is het meer ‘go with the flow’. Maar ik weet dat ik een heel goede auto heb en ik hoop op ervaring een eind te komen.”



Dan moet hij echter wel afrekenen met Verstappen, die hij van P3 hield. De Nederlander staat op P4 schuin naast hem, startend op de witte harde banden. ,,Of ik Max achter me kan houden? Ik zou graag ‘ja’ willen zeggen, maar ik weet dat het nog lastig en uitdagend genoeg wordt”, aldus Hülkenberg. ,,Maar daar gaat het me eigenlijk niet eens zo om. Ik wil gewoon een hele goede race rijden.”



