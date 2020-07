Hülkenberg vervangt met corona besmette Perez bij Racing Point

,,Ik was op weg naar de Nürburgring voor een ander raceproject toen het belletje van Racing Point kwam. Dat was minder dan 24 uur geleden dus het voelt nog wat surrealistisch. Ik houd van een uitdaging en dit is er zeker een”, vertelt Hülkenberg. ,,Het is natuurlijk een lastige situatie voor Racing Point en Checo (de bijnaam van Sergio Perez, red.). Hij is een vriend en oud-teamgenoot van me. Ik wens hem het allerbeste.”

Otmar Szafnauer, de teambaas van Racing Point, noemde het vinden van een vervanger voor Perez geen gemakkelijke taak. ,,Maar we hebben nu een fantastische supersub. Hij wordt in het diepe gegooid, maar hij is een snelle leerling.”

Hülkenberg reed vorig jaar nog in de Formule 1, maar moest vertrekken bij Renault. Als vervangers voor Perez werden ook de Mercedes-coureurs Esteban Gutierrez en Stoffel Vandoorne genoemd.

Volgende week staat de tweede race op het circuit van Silverstone op het programma en de kans is groot dat Hülkenberg dan ook achter het stuur zal zitten.

Hülkenberg reed negen jaar in de Formule 1, maar wist nooit op het podium te staan. Daarmee heeft de Duitser een record in handen. Nooit reed een coureur langer in de Formule 1 zonder een podiumplek. Hülkenberg maakte in 2010 zijn debuut in de Formule 1 bij Williams. Daarna maakte hij de overstap naar Force India, de voorloper van Racing Point. In 2013 reed hij een jaar voor Sauber, voordat hij terugkeerde naar Force India. De afgelopen drie jaar was hij in dienst van Renault.

