Hülkenberg twijfelde geen moment: ‘Als ik zo'n kans krijg moet ik die wel grijpen’

‘Je moet even hier komen’, zei Szafnauer aan de telefoon. ,,Het is moeilijk te omschrijven dat het weer zo gebeurt. En zo kort voor de kwalificatie is al helemaal gek. Natuurlijk is het moeilijk, maar het is hetzelfde team", doelt Hülkenberg voor de camera van Ziggo Sport op zijn terugkeer eerder dit seizoen, toen Sergio Pérez het coronavirus onder de leden had. ,,Het is toch de auto die ik nog ken van Silverstone. Uiteindelijk is dit een kans voor mij, hoe moeilijk het ook is. Om weer te rijden, weer hier te zijn. Aan het einde van de dag is dit mijn werk en als ik zo'n kans krijg moet ik die wel grijpen.”

Gezien de omstandigheden zat er voor Hülkenberg niets meer in dan P20, helemaal achteraan de startgrid. ,,Laatste is natuurlijk niet zo leuk. Dat is jammer, maar zonder voorbereiding en maar vier rondjes is dat niet raar. Ik moet zeggen dat ze ook wel een en ander aan de auto hebben veranderd sinds Silverstone. Dus ik ben wel tevreden moet ik zeggen.”



Wat de race gaat brengen morgenmiddag? ,,Het plan is overleven. Ik doe wat ik kan en we zullen zien waar we uitkomen", aldus de vervanger van Stroll, over wiens situatie nog weinig bekend is. In het eerste en enige statement viel te lezen dat de Canadees ‘niet 100% fit’ was.