Horner na kritiek van Wolff: ‘Wij praten wel op het asfalt’

Geconfronteerd met die woorden van Wolff was het in Mexico weer de beurt aan Horner om te reageren. ,,We weten allemaal dat Toto af en toe graag wat woorden laat vallen in de media en dat is ook helemaal niet erg, onderdeel van het spel”, bleef Horner rustig. En dan, weer net zo subtiel als bij zijn vorige plaagstootje. ,,Er staat ook veel op het spel, hè. Die spanning heeft op iedereen een andere uitwerking. Als we Toto een beetje op kunnen winden is dat prima. En hij als hij af en toe wat wil roepen, ook. Dit WK is een gevecht. Pitwall tegen pitwall, coureur tegen coureur, chassis tegen chassis, team tegen team. Daar zijn we allemaal dol op. En ja, soms komt er dan wat jouw kant op, maar dat neem je dan maar met een korreltje zout.”