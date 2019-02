Horner: Met Honda een constanter seizoen draaien

En het vermogen van Honda, dat in de plaats is gekomen van Renault, gaat daar bij helpen, zo vertelde Horner. ,,Honda zorgt voor een vitaal stukje in de puzzel waarmee we verder moeten komen. Ik weet natuurlijk niet wat de concurrentie heeft uitgespookt, de afgelopen maanden. Maar de inzet die Honda deze winter heeft getoond, was fantastisch. We zijn geen klant meer nu, maar echt een partner. En daar merken we nu al de voordelen van. Natuurlijk draait alles uiteindelijk nog steeds om vermogen, daarmee maak je het verschil. Maar als je kijkt naar de installatie van de motor in ons chassis, beter is dat nog niet eerder gedaan. Hoe geïntegreerd het allemaal is, echt een kunststukje. Het past allemaal in elkaar als een Zwitsers uurwerk.”