Horner: Gedogen geen geweld, maar hebben wel begrip voor emoties Max

,,Ik denk dat Max zich behoorlijk heeft ingehouden”, vertelt Horner. ,,Dit heeft hem een Grand Prix-overwinning gekost. Hij heeft alles gegeven met een beschadigde auto.” Horner zei na de race tegen Verstappen dat hij 'zichzelf onder controle moest houden’. ,,Dat deed ik, omdat hij een overwinning verloor terwijl het niet zijn fout was. Dat is enorm frustrerend voor hem en voor het team. Ik begrijp absoluut niet wat Ocon aan het doen was. Als je een achterblijver bent, moet je je niet gaan bemoeien met de leider. Hij ligt een ronde achter. Hij heeft niet de snelheid en hij klapt zijn auto aan de binnenkant. Dit sloeg nergens op.”

,,Natuurlijk gedogen wij geweld op geen enkele manier, maar je moet wel begrijpen dat de emoties enorm hoog oplopen’‘, veroordeelde Horner het incident na de race, maar toonde hij ook begrip voor de Limburger. ,,Er is natuurlijk historie tussen Max en Ocon, dat gaat al terug tot hun karttijd. We weten niet wat voor woorden hier na de race gewisseld zijn, hoe ze elkaar bejegend hebben. Natuurlijk praten we niets goed, maar die emoties moet je wel meenemen in dit verhaal. We hebben het hier over een achterblijver die Max een Grand Prix-zege afneemt.‘’