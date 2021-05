Hoe de tweekamp tussen Verstappen en Hamilton deze week nog smeuïger werd

Rik Spekenbrink



De naam Mercedes kwam in het ronkende persbericht van Red Bull Racing niet voor. Dat de vijf nieuwe aanwinsten van het technische team allemaal overkomen van de grote rivaal; er wordt niet triomfantelijk over gedaan. Uiteraard was het nieuws bijzonder goed getimed, op de mediadag voorafgaand aan de Grote Prijs van Spanje. En natuurlijk was het een gevoelige tik die het team van Max Verstappen gisteren uitdeelde.