'Hockenheim ook volgend jaar op F1-kalender'

Volgens de Duitse krant is er een mondelinge overeenkomst. Afgelopen zaterdag zou de deal in België tijdens de Grand Prix op Spa-Francorchamps afgesproken zijn. De overeenkomst zal in september zwart op wit worden gezet. De verwachting is dat deze week de voorlopige Formule 1-kalender voor 2019 naar buiten wordt gebracht.



Dit jaar stond de Grand Prix van Duitsland ook op het programma, maar het jaar daarvoor ontbrak de race op de kalender. De Nürburgring en de Hockenheimring zouden de Grands Prix jaarlijks afwisselen, maar in 2015 en 2017 kreeg de Nürnburgring de financiën niet op orde. Hockenheim zou de race voor 2019 eigenlijk niet kunnen organiseren, omdat het startgeld liefst 25 miljoen euro bedroeg. De Formule 1 zou nu akkoord zijn gegaan met een significant lager bedrag.



De Grand Prix van Duitsland was dit jaar erg goed bezocht. Met 70.000 toeschouwers, waarvan een zeer groot deel uit Nederland kwam, was het zo goed als uitverkocht.