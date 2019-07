Hitte én regen, Verstappen vindt het helemaal prima

Door Arjan Schouten



Zweetparels schitteren op zijn voorhoofd. Steeds meer druppeltjes komen door onder de klep van zijn Red Bull-petje. Weer een vraag over zijn kansen voor zondag. Nog eentje over de sterkte van de Honda-motor. De zoveelste over zijn duels met Charles Leclerc... En dan blijkt Max Verstappen in Duitsland, waar men al spreekt over een Katastrophen-Sommer en Extremhitze, ook maar een mens. Even laat hij zijn blik afglijden van de tafel, waaraan zeker 35 zwetende journalisten staan en perschef Vicky weet al genoeg. Er is nog ruimte voor een laatste vraag en dan maakt ze er vakkundig een eind aan. Volgens het tjokvolle draaiboek twee minuten te vroeg, maar geen mens die protesteert over dit spontaan in gang gezette hitteprotocol.



Meteen stapt Verstappen op een koelkast af en brengt hij een ijskoud blikje naar de lippen. Dan wandelt hij met het complete Nederlandse journaille in zijn spoor door het megalomane houten onderkomen van zijn werkgever, op zoek naar een koelere plek voor de volgende verplichting. Achterin vindt hij een tafel met een ventilator, waar hij eens pontificaal voor de koele luchtstroom gaat zitten.