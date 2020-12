Het gedenkwaardige Formule 1­­-seizoen in cijfers

Bittere pil voor Sergio Pérez: Mexicaan valt uit in afscheids­ra­ce

13 december Voor de Mexicaanse Formule 1-coureur Sergio Pérez is zijn afscheidsrace in dienst van Racing Point uitgedraaid op een teleurstelling. Pérez, vorige week nog winnaar van de GP van Sakhir, viel in de tiende ronde uit met een technisch probleem. Het vermogen in zijn bolide viel ineens weg en Pérez kon niet anders dan zijn auto langs de baan parkeren.