Heeft Red Bull de regels overtreden? Maandag volgt pas duidelijkheid in ‘budget-gate’

,,De analyse is een lang en complex proces dat momenteel aan de gang is en zal worden afgerond op maandag 10 oktober", schrijft de FIA in een statement. ,,Het Financieel Reglement is unaniem goedgekeurd. Zoals eerder gecommuniceerd zijn er significante en ongefundeerde speculaties en vermoedens met betrekking tot deze kwestie. De FIA ​​herhaalt dat, totdat de analyse is afgerond, er geen verdere informatie zal worden verstrekt.”

Mercedes wil graag dat er straffen plaatsvinden als inderdaad de regels zijn overtreden. ,,We zijn allemaal zorgvuldig onderzocht en voor zover wij weten is er één team dat de regels heel minimaal heeft overtreden, en één team dat veel verder door het plafond is gegaan. Dat is een publiek geheim in de paddock. De FIA heeft hier solide regelgeving voor. Je krijgt een certificate of compliance en als je je niet aan de regels hebt gehouden, gaat dat naar een onafhankelijke jury. Die kiest dan een gepaste straf. Als je in 2021 te veel hebt uitgegeven, doe je dat in 2022 ook weer. Dat wil zeggen dat je tot in 2023 voordeel hebt. Zo kan dit in zeker drie kampioenschappen doorwerken", zei Toto Wolff eerder over de kwestie.