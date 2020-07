Hamilton: Zo fijn dat ze deze kwalificatie niet van ons afgepakt hebben

Steeds bleef hij in alle sessies de rapste tijden rijden en weer liet hij zien dat hij een klasse apart is in de regen. Max Verstappen kwam nog het dichtst in de buurt, maar moest ook een dikke seconde toegeven op de kopman van Mercedes die een vrij briljant rondje Red Bull Ring reed als afsluiter. ,,Die zat heel dicht tegen de perfectie aan’’, meende hij zelf. ,,Daar ben ik echt superblij mee’’.



Maar Hamilton is er nog niet. Morgen wacht een race in totaal andere omstandigheden. Dan is het hoogstwaarschijnlijk weer droog in Spielberg en moet hij af zien te rekenen met Red Bull-favoriet Verstappen, de verrassende Carlos Sainz, die namens McLaren van P3 start en WK-leider en teammaat Valtteri Bottas. Daarom liet Hamilton de vraag of hij mogelijk een gebaar gaat maken op het podium als hij wint, nog even aan zich voorbij gaan. ,,Zo ver denk ik echt niet vooruit. De jongens om mij heen gaan mij het absoluut niet makkelijk maken, dus laat ik eerst die job maar eens klaren.”