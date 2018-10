Hamilton zet meteen de toon, derde tijd voor Verstappen

Door Arjan Schouten



Het Circuit of the Americas is zijn domein. Een vijfde wereldtitel de inzet. En meteen trapte Lewis Hamilton vandaag sterk af in Texas. Onder moeilijke natte omstandigheden werd er niet veel gereden, maar het hele veld kwam uiteindelijk buiten voor wat rondes toen de regen stopte en snelste van het veld was meteen Hamilton.



De regerend wereldkampioen rondde het 5,5 kilometer lange circuit in 1.47,502, bijna anderhalve seconde sneller dan ploeggenoot van Mercedes Valtteri Bottas en Max Verstappen, die nagenoeg niets toe moest geven op de Fin (0,04 sec.). De andere Red Bull-coureur Daniel Ricciardo nestelde zich op plaats vier, voor beide Ferrari’’s, die beiden veel reden maar duidelijk nog niet het uiterste lieten zien. Wat ook niet hielp was dat Sebastian Vettel - die zijn minimale titelkansen in Austin levend hoopt te houden - nog even rechtdoor schoot zonder kleerscheuren en een bijna aanvaring had met Esteban Ocon.



Wel serieus van de baan ging toekomstig Ferrari-coureur Charles Leclerc, die het even op het Amerikaanse gras probeerde, om daarna via het grind weer terug de baan op te sturen. Daarbij nam hij echter zoveel steentjes mee dat de eerste trainingssessies wat minuten werd onderbroken om een veegwagen vrij baan te geven.



Vanavond om 21.00 uur (14.00 uur plaatselijke tijd) wordt de trainingsdag hervat met een tweede sessie op de opdrogende baan. De verwachting is dat er dan ook geen nieuwe neerslag valt.