Hamilton voelt zich niet schuldig: ‘Maar ik ga Max sowieso even bellen’

Na afloop van de race vierde Hamilton uitbundig feest met de Engelse fans die massaal naar het Silverstone-circuit waren gekomen. Met de Union Jack sprong hij uit de auto en rende over het circuit. Na afloop sprak hij liever over de aanwezigheid van de fans, dan over de crash met Verstappen. ,,Het was moeilijke race, maar dankzij het publiek en geweldig teamwork hebben we gewonnen. Het thuispubliek is het beste. Een droom wordt werkelijkheid.”

Toch antwoordde hij wel op een vraag over Verstappen, maar hij stopte geen hand in eigen boezem. ,,Het begin was agressief van beide kanten, maar volgens mij zat ik naast Max in de bocht. Of ik het er mee eens ben of niet, laat ik in het midden. Ik neem hem op de kin en laat het weekend er niet door verpesten.” Daar liet de regerend wereldkampioen het bij en vervolgde door het publiek nogmaals te bedanken.

Voor de microfoon van Ziggo Sport toonde Hamilton meer compassie, maar het boetekleed trok hij nog altijd niet aan. ,,Hij is naar het ziekenhuis en ik leef met hem mee, want zo willen we natuurlijk niet dat het gaat. We gaven allebei alles en hielden niet in, het was gewoon erg ongelukkig. Ik ga Max sowieso nog even bellen om zeker te weten dat het goed met hem gaat, dat is het allerbelangrijkste.”



,,Ik heb nergens spijt van, alleen dan dat we botsten”, vervolgde Hamilton. ,,Ik vind niet dat ik een fout heb gemaakt. Dit is racen op hoge snelheid. Dit was niet 100% de schuld van één iemand, je hebt hier twee mensen voor nodig. Ik kreeg de straf en moest daarna niet opgeven.”