Hamilton: Verdere beperkingen motoren in 2018 zijn 'klote'

De gridstraffen zijn dit jaar al niet meer bij te houden en volgend Formule 1-seizoen lijkt het nog erger te worden. Waar coureurs dit jaar vier motoren mogen gebruiken voordat er straffen worden opgelegd, wordt dit in 2018 gelimiteerd tot slechts drie motoren. 'En dat is klote', zo zegt wereldkampioen Lewis Hamilton.

De limiet is ingesteld om de kosten in de koningsklasse van de autosport te drukken, maar zorgt er volgens Hamilton ook voor dat coureurs tijdens Grands Prix niet meer voluit kunnen gaan. ,,We missen het sprinten in de Formule 1", vertelt de Brit tegenover de BBC.

Hamilton uit daarnaast zijn zorgen over de zwaardere wagens door de introductie van het hoofdbeschermingssysteem halo. ,,De wagen zal volgend jaar aanvoelen als een bus, omdat het zo zwaar wordt. De remafstanden worden langer, waardoor deze constant op de limiet balanceren. Ik weet dat ik nu heel negatief klink, maar als racers willen we snelle, lichte auto's waarmee we constant kunnen aanvallen."