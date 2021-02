Hamilton tekent bij voor één jaar: ‘Lewis staat voor het beste dat de sportwereld ooit heeft gezien’

Door Arjan Schouten



De jacht op die achtste titel, waarmee Lewis Hamilton alle recordboeken kan herschijven, is met enige vertraging nu dan echt begonnen. Weken, nee maanden moesten coureur én team met elkaar overleggen om tot een krabbel te komen. Maar een dikke maand voor de start van het nieuwe seizoen zijn er dan toch uit. Hamilton stapt voor een negende seizoen in bij Mercedes.

Hamilton stapt voor een negende seizoen in hij Mercedes, waarmee een van de meest geslaagde huwelijken uit de sporthistorie nog een extra hoofdstuk krijgt.

Een laatste als coureur, mogelijk. Want over een optie voor nog een langere verbintenis staat niets in het persbericht. Wel is bevestigd dat een belangrijke onderdeel van de contractbesprekingen is gegaan over Hamiltons activiteiten náást de auto. Zo richten Hamilton en Mercedes voor op de langere termijn nu gezamenlijk een stichting op die als missie heeft om de diversiteit en inclusiviteit in de autosport te ondersteunen.

,,Ik kijk er naar uit om mijn negende seizoen in te gaan met Mercedes, waarmee ik samen al ongelofelijke dingen heb bereikt. Ook ben ik vastbesloten om de reis voort te zetten die we begonnen zijn om autosport diverser te maken voor toekomstige generaties en ik ben dankbaar dat Mercedes mijn oproep steunt om dit probleem aan te pakken’‘, aldus Hamilton, die zegt niet te kunnen wachten om weer het asfalt op te gaan.

Quote Het voornemen om samen door te gaan is er altijd geweest, maar het bijzonder ongewone jaar 2020 vroeg wat extra tijd. Toto Wolff

Teambaas Toto Wolff verduidelijkt dat Hamilton altijd de enige kandidaat was voor de stoel bij Mercedes, ondanks een prima invalbeurt van George Russel, eind vorig seizoen. Hamilton werkt sinds 2013 samen met Mercedes, won er zes van zijn zeven titels en liefst 74 races.

,,Het voornemen om samen door te gaan is er altijd geweest, maar het bijzonder ongewone jaar 2020 vroeg wat extra tijd voor dit hele proces’‘, aldus Wolff. ,,Lewis staat voor het beste dat de sportwereld ooit heeft gezien en hij is een gewaardeerde ambassadeur voor ons merk en onze partners. Het verhaal van Mercedes en Lewis heeft de afgelopen acht seizoenen een plaats in de geschiedenisboeken van onze sport verdiend, en we hebben honger om te concurreren en er meer hoofdstukken aan toe te voegen.‘’

Over geruchten dat Hamilton om een veto-recht wat betreft toekomstige teamgenoten heeft gevraagd, wordt met geen woord gerept. En de vraag blijft wie wat water bij de wijn heeft gedaan. Hamilton, wat de centen betreft? Mercedes, wat de voorwaarden betreft? De 36-jarige Hamilton, eerder dit jaar geridderd, zou naar verluidt aanvankelijk om een langer contract hebben gevraagd. Wolff gaf eerder al aan dat een eenjarig contract nu logischer was. De blijdschap dat de krabbel op papier staat, voert nu echter de boventoon.

,,We zijn heel gelukkig dat we de meest succesvolle Formule 1-coureur van dit tijdperk binnenboord houden,‘’ aldus Daimler-topman Markus Schäfer. ,,Lewis is naast een presterend kampioen ook een hartelijke persoonlijkheid die veel geeft om de wereld om hem heen en impact wil maken. Mercedes-Benz deelt als bedrijf dit verantwoordelijkheidsgevoel en is er trots op zich in te zetten voor een nieuwe, gezamenlijke basis om de diversiteit in de autosport te verbeteren. De sport openstellen voor ondervertegenwoordigde groepen zal belangrijk zijn voor de ontwikkeling ervan in de toekomst.‘’

