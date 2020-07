Hamilton: Stop met dingen verzinnen over mijn contract

Protest Red Bull tegen stuursys­teem Mercedes afgewezen

2:56 Het protest dat Formule 1-team Red Bull heeft ingediend bij de autosportfederatie FIA tegen Mercedes vanwege een nieuw stuursysteem is in de nacht van vrijdag op zaterdag afgewezen. De FIA oordeelde dat het zogeheten Dual Axis Steering-systeem niet in strijd is met de reglementen.