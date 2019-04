Hamilton spoort concurrent Ferrari aan: ‘Schiet een beetje op’

In Bakoe werd Hamilton dit weekeinde tweede, achter zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas. Mercedes werd daarmee voor de vierde opeenvolgende keer één en twee. Hamilton: ,,Wij doen wat van ons wordt verwacht, samen met iedereen die achter ons staat. Als Ferrari daar ook in zou slagen wordt het een stuk spannender. Ik zou zeggen: schiet een beetje op.’'

Ook Damon Hill, de wereldkampioen van 1996, mengde zich in de discussie. ,,Ferrari is tot veel in staat. Dat laat men echter alleen zien op momenten dat het niet zo belangrijk is. Dat is het probleem. Mercedes is veel volwassener. Dat team heeft niet de behoefte zich voortdurend te bewijzen. Ze hebben wel alles onder controle. Dat blijkt elke race opnieuw.’'