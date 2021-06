Hamilton snelste in derde vrije training, Verstappen kan met vertrouwen naar kwalificatie

Verstappen noteerde tijdens de derde vrije training de tweede tijd. Hij zat 0,2 seconden boven de tijd van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton, die dit weekend zint op revanche na de verloren race in Frankrijk van vorige week. Valtteri Bottas noteerde de derde tijd, maar de Fin van Mercedes weet na zijn spin in de pitstraat gisteren al dat hij drie plekken naar achteren moet.



Gisteren was Verstappen tot twee keer toe de snelste op de Red Bull Ring in Oostenrijk, waar het toen even regende. Vandaag lijkt het droog te blijven, maar voor de race op zondag wordt weer regen verwacht. Tijdens de eerste vrije training Verstappen gisteren de snelste met een rondetijd van 1.05.910. Bij de tweede vrije training dook hij daar nog onder, met een rondetijd van 1.05.412.



Verstappen mikt op de thuisbasis van zijn team Red Bull op zijn vierde seizoenszege. Vorige week in Frankrijk vergrootte de Nederlander met zijn derde overwinning zijn voorsprong op Hamilton tot 12 punten. Verstappen staat na zeven van de 23 races dit jaar op 131 punten. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton volgt met 119 punten. Sergio Pérez, de Mexicaanse teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing, staat derde in de WK-stand met 84 punten.