Hamilton: Ricciardo naar Mercedes? Denk het niet

'Ocon kreeg teamorders van Mercedes om Hamilton voorbij te laten'

15:23 Opvallend bericht na afloop van de Grand Prix van Monaco. Esteban Ocon liet tijdens de race namelijk Lewis Hamilton eenvoudig passeren. Na afloop werd de Fransman, die uit de Mercedes-school komt, gevraagd of er sprake is van een ongeschreven regel om Mercedes-coureurs niet in de weg te zitten. Zijn antwoord: ,,Ehm. Misschien."