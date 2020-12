Hamilton raakte 4 kilo kwijt door corona: ‘Nu alle spierkracht weer terugkrijgen’

,,Ik ben de afgelopen twee maanden zes kilogram aan gewicht kwijtgeraakt, waarvan zes toen ik Covid had. Zoveel spiermassa ben ik dus kwijt”, schreef de coureur van Mercedes, die als gevolg van zijn positieve test de begin deze maand Grand Prix van Sakhir moest overslaan. Hamilton was toen al zeker van de wereldtitel.



Hij reed wel de slotrace in Abu Dhabi weer mee en voelde zich toen al slapjes. Hamilton kwam als derde over de finish, ver achter winnaar Max Verstappen. ,,Ik begin nu de krachttraining weer vanaf een laag niveau. Dat is niet leuk, maar ik ben vastberaden weer alle spierkracht terug te krijgen en op 100 procent te komen. ‘No pain, no gain”’, besluit Hamilton zijn boodschap.