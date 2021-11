Hamilton over situatie in Qatar: ‘Hoop dat meer atleten zich uit durven spreken’

Volgend jaar organiseert Qatar het WK voetbal, de Formule 1 is er dit weekend al voor het eerst. En natuurlijk roept dat vragen op, over de mensenrechtensituatie in het land. ,,Het is onze taak om daar meer bewustzijn voor te creëren”, meent Lewis Hamilton.

Door Arjan Schouten



Hij heeft zich er vaker over uitgesproken in landen als Bahrein, China en Rusland en Lewis Hamilton bleef ook bij zijn eerste bezoek in Qatar niet stil. Een land dat internationaal behoorlijk onder vuur ligt van onder meer Amnesty International vanwege de behandeling van arbeidsmigranten bij de bouw van de WK-stadions.

Zo’n beetje alle coureurs in Qatar kregen die ene vraag waar ze al op hadden gerekend en niet voor het eerst reageerde zevenvoudig kampioen Hamilton (36) weer het meest uitgesproken. ,,Het blijft natuurlijk een héél complex verhaal, want uiteindelijk is het niet de keuze van de coureurs wáár wij racen. Maar natuurlijk ben ik op de hoogte dat hier bepaalde problemen spelen en ik voel het als onze taak om daar ook het bewustzijn voor te vergroten en meer licht op te schijnen”, aldus Hamilton, voorafgaand aan de eerste Qatarese GP.

,,Deze gebieden hebben aandacht nodig. Er worden natuurlijk stappen gemaakt, maar verandering komt niet in één dag tot stand. Er is nog een lange weg te gaan en genoeg is het nooit. Dus moeten we daar aandacht voor blijven hebben, want als je hier komt als sport is dat ook je verantwoordelijkheid. Dus hoop ik dat meer atleten zich in de toekomst uit dúrven spreken’’, aldus Hamilton, die echter heel goed kan begrijpen dat tal van coureurs zoals bijvoorbeeld Verstappen (‘Ik plan niet waar we racen, wij gaan waar Formule 1 wil dat we gaan’) verwezen naar de F1-organisatie.

,,Natuurlijk blijft het een extreem complex verhaal waar genoeg mensen veel meer verstand van hebben dan wij, waar we niet genoeg van weten en waarbij het ook lastig is om exact te begrijpen wat er in een regio allemaal speelt met religies enzo. Maar dat neemt niet weg dat sporters zich uit kunnen spreken. Dus onderwijs jezelf, zo pak ik het vaak aan. Om er meer van te leren’’, aldus Hamilton, die hoopt op meer sporters die hun stem verheffen. ,,Want één iemand kan niet alles veranderen, maar samen kunnen we wel meer impact hebben.”

