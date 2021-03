Hamilton onder de indruk van progressie bij Red Bull: ‘Zien er sterk uit’

Door Arjan Schouten Teamgenoot Valtteri Bottas zag een hele ochtendsessie verdampen vanwege technische problemen. En zelf stond Lewis Hamilton dit weekend ook al in het Bahreinse gravel, naast het asfalt. ,,Maar of ik me al zorgen maak? Nee, nee.. Dat is zonde van je tijd. En die tijd kan je hier beter steken in het vinden van oplossingen’’, weet de zevenvoudig wereldkampioen, die vanmiddag het korte testweekend afsluit namens Mercedes.

In zijn laatste vier uur hoopt Hamilton zo ‘efficiënt en optimaal mogelijk’ gebruik te maken van zijn tijd. Dat Mercedes zoekende is naar balans, moge duidelijk zijn. De W12 imponeert nog bepaald niet, beseft ook Hamilton. ,,Maar het is beter dat het nu niet allemaal soepel loopt, laten we dat maar bewaren voor het eerste raceweekend. Dit is het perfecte moment om tegen problemen aan te lopen’’, aldus Hamilton, die het volste vertrouwen heeft in zijn team. ,,We zijn een meervoudig kampioen, weten hoe we hier mee om moeten gaan.”