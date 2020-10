Hamilton nu naast idool Schumacher: ‘Ik dacht niet eens aan de records van Michael’

Door Arjan Schouten



FIA-voorzitter Jean Todt repte maar meteen over een ‘historische dag’ voor de Formule 1. En dat was het natuurlijk ook. Want wie had er tien, vijftien jaar terug nou gedacht dat het record van Michael Schumacher ooit nog aangescherpt zou worden? Almachtig was de Duitser, bij Benetton en zeker Ferrari. Icoon van een generatie en goed voor 91 zeges in de koningsklasse. Maar een coureur met wie hij in zijn laatste jaren nog in hetzelfde veld reed, gaat hem nu van de troon stoten.



Op uitgerekend de Nürburgring, in het hol van de leeuw, greep Lewis Hamilton ook zijn 91ste overwinning. Natuurlijk, in andere tijden, met iets meer races per jaar. Maar de bewondering was er niet minder om. ,,Dit is ongelofelijk knap’’, vond Max Verstappen, die in de Eifel de enige was die de Brit van Mercedes kon volgen en tweede werd. ,,Iedereen dacht toch dat die 91 zeges onmogelijk te evenaren waren. En ik ben er vrij zeker van dat er nog wel een paar bij gaan komen.’’