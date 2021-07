Hamilton na verloren sprintrace: ‘Verliezen na pole position is nooit goed’

,,Dit wil ik wel vaker doen”, zei Hamilton. ,,Dit maakt het weekend een stuk vermakelijker, voor ons en de fans.” Toch baalde de wereldkampioen wel van zijn tweede plek, achter Max Verstappen, want hij startte vanaf pole position. ,,Als je dan tweede wordt, is dat nooit goed. Maar ik heb alles gegeven. Max had een fantastische start. Hij was moeilijk bij te houden. We proberen het negatieve in het positieve om te draaien.”