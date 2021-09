Hamilton na slippertjes en teleurstellende vierde plek: ‘Dit was een ramp, ik ben teleurgesteld in mijzelf’

Daarmee doelde de wereldkampioen op het raken van de muur bij het insturen van de pitstraat. Dat kostte hem veel tijd. ,,Ik wilde het goed maken, maar verloor in de laatste ronde de achterkant.” Hamilton gleed de bandenstapel in en eindigde zo als vierde tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Sotsji. ,,Ik hoop dat de auto gerepareerd kan worden. Ik ben enorm teleurgesteld in mijzelf.” Het is niet het weekend van de Brit, want gisteren reed hij ook al een monteur omver tijdens de vrije training.