Hamilton: Mijn vijfde titel is mijn beste ooit

,,Vorig jaar dacht ik na het winnen van de titel alleen maar: hoe kan ik mij verbeteren? Moet ik fitter worden? Meer gefocused? Moet ik mijn tijd anders indelen? Ik was niet alleen bezig met de auto, maar ook met mijn team, met mijn engineers, met de mannen in de fabriek. Ik probeerde een betere zoon te zijn, een betere vriend. Ik denk dat ik dit jaar daar bovenuit ben gestegen”, vertelt Hamilton in Mexico.



,,Ik weet niet of het met het ouder worden te maken heeft, maar ik weet zeker dat ervaring helpt. Ik kon dit jaar niet beter, dus ik ben dolgelukkig”, vertelt Hamilton. De enige coureur die meer wereldtitels heeft veroverd is Michael Schumacher (7) en Hamilton heeft nog een tweejarig contract bij Mercedes. ,,Ik wil mij eerst genieten van deze titel!”, roept Hamilton uit. ,,Ik weet niet waarom, maar het komt nog niet helemaal binnen. Ik hoop dat-ie snel inslaat. Ik wil publiekelijk niet te emotioneel te worden. Op dit moment voel ik mij alleen heel nederig. Het is moeilijk om alles te beseffen. Ik had nooit gedacht dat ik vijfvoudig kampioen zou zijn.”