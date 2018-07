Hamilton met schrik vrij en behoudt overwinning

Bij een tijdstraf zou Hamilton de zege moeten afstaan aan zijn teamgenoot Valtteri Bottas. Hamilton wilde tijdens de race de pitstraat inrijden, maar besloot op het laatste moment om terug het circuit op te sturen.



De coureur zelf zei in de persconferentie dat het een verwarrende situatie was. ,,Ik reed de pitstraat in om van banden te wisselen, maar kreeg plotseling door dat ik moest doorrijden. Ik moest over het gras om op het circuit te blijven. Toen riepen ze alsnog dat ik naar binnen moest, maar toen was het al te laat. Er was paniek, hoewel ik zelf rustig bleef.''



De wedstrijdleiding zegt dat het team en de coureur de fout toe hebben gegeven en dat Hamilton op een rustige manier terug de baan op kwam. Hierdoor was er geen gevaar voor andere coureurs.



Als een coureur drie reprimandes tijdens één seizoen ontvangt, dan krijgt hij een gridstraf van tien plekken. Maar alleen als twee of meer van die waarschuwingen waren voor een actie op het circuit. Coureurs kunnen ook een reprimande ontvangen als ze niet aanwezig zijn bij het spelen van het volkslied voorafgaand aan de Grand Prix.