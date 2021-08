Hamilton leeft mee met fans: ‘Ze zijn beroofd van een race en moeten hun geld terug krijgen’

Aston Martin tekent beroep aan tegen diskwalifi­ca­tie Vettel in Hongarije

6 augustus Formule 1-stal Aston Martin heeft beroep aangetekend tegen de diskwalificatie van Sebastian Vettel in de Grote Prijs van Hongarije. De race-autoriteiten zullen zich daar maandag over buigen. De naam van de Duitser, die als tweede eindigde op de Hungaroring, werd van de uitslaglijst geschrapt omdat er onvoldoende benzine was overgebleven in de tank van zijn bolide.