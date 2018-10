Hamilton kroont zich voor vijfde keer tot wereldkampioen

Samenvat­ting | Geniet hier van de vijfde Grand Prix-overwin­ning van Verstappen

23:01 Max Verstappen vertrok in de Grand Prix van Mexico van plek twee, maar vocht zich in 980 meter naar plek één en stond deze niet meer af. De Nederlander was in Mexico-Stad soeverein en zag achter zich dat Lewis Hamilton voor de vijfde keer wereldkampioen werd.