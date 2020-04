Hamilton: ‘Ik droom niet van een ander team. Ik zit al bij mijn droomteam’

,,Ik droom niet van een ander team. Ik zit al bij mijn droomteam”, vertelt Hamilton op zijn instagrampagina. ,,Er staat mij niets in de weg om te gaan, omdat ik niet wil gaan. Ik zit bij de mensen die al vanaf dag 1 om mij geven.”



De Engelse tabbloid The Sun gaf te kennen dat de hoop van Hamilton om voor Ferrari te rijden in rook op leek te gaan, omdat alles er op wijst dat Sebastian Vettel zijn contract gaat verlengen bij de Scuderia. Vorige week meldde Vettel 'wat de deal ook wordt, het wordt iets waarbij het team en ik ons lekker voelen.’



Lange tijd leek het erop dat er aan het einde van dit Formule 1-seizoen een ware stoelendans zich ging ontketenen, omdat veel contracten van topcoureurs afliepen. Max Verstappen en Charles Leclerc legden zich al snel voor langere tijd vast, maar de toekomst van Vettel, Hamilton, Valtteri Bottas en ook Daniel Ricciardo is nog onduidelijk. Ook een coureur als Carlos Sainz heeft nog geen contract voor na dit seizoen.